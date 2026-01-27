Il progetto di teleriscaldamento geotermico a Piancastagnaio rappresenta un passo importante per il centro storico, coinvolgendo interventi su piazza Castello e altre aree. Questa fase delicata mira a migliorare l’efficienza energetica e a modernizzare l’infrastruttura urbana, mantenendo l’equilibrio tra sviluppo e tutela del patrimonio locale. I lavori sono in corso, segnando un cambiamento significativo per la comunità e l’ambiente circostante.

I lavori del teleriscaldamento geotermico a Piancastagnaio sono entrati nella fase cruciale e delicata con l’intervento che parte da piazza Castello, già interessata dalla messa in opera della rete di riscaldamento civile e privata e il proseguo dell’ attività dei cantieri edili e tecnici. Si riparte da via Cavour fino alla centralissima piazza Giacomo Matteotti o piazza dell’Orologio. È la piazza che fa da crocevia all’ingresso ai rioni e alle quattro contrade cittadine di Borgo, Castello, Coro, Voltaia, fulcro del centro storico. Completate via Nazionale, via Barzellotti e via Barbini con il rientro in piazza Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teleriscaldamento, fase cruciale. Il centro storico cambia pelle

Approfondimenti su Piancastagnaio

A Piancastagnaio riprendono i lavori del progetto di teleriscaldamento nel centro storico.

A partire da oggi, la Polizia locale distribuisce volantini informativi in vista dell’attivazione delle sanzioni per la Ztl del centro storico e Borgo San Giuliano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Piancastagnaio

Argomenti discussi: Teleriscaldamento, fase cruciale. Il centro storico cambia pelle; Teleriscaldamento, Arera proroga fino al 2026 le tariffe transitorie.

Teleriscaldamento con acque termali reflue: dalla Regione 953 mila euro per ampliare il progetto«L'estensione della rete di teleriscaldamento rappresenta un'opera di urbanizzazione primaria al pari di fognature e reti tecnologiche», commenta il sindaco Riccardo Mortandello ... padovaoggi.it

Fase cruciale e interessamento di Nuova SolmineSiamo in una fase cruciale e delicata, nella quale sarà essenziale il ruolo delle nuove istituzioni regionali appena insediate, affinché si confermino garanti e sostenitrici del percorso avviato. lanazione.it

> NUOVI PROVVEDIMENTI VIABILI AD ALESSANDRIA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO Proseguono in alcune via del centro città di Alessandria i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, che da lu - facebook.com facebook