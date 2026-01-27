Telemedicina Oncologica al PO Andrea Tortora di Pagani | visite di controllo e rinnovo dei piani terapeutici il protocollo

La telemedicina oncologica presso il PO “Andrea Tortora” di Pagani è stata ufficialmente approvata dal Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto. Il protocollo consente di effettuare visite di controllo e rinnovi di piani terapeutici, migliorando la gestione delle cure per i pazienti oncologici attraverso strumenti digitali. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso servizi più efficienti e accessibili in ambito sanitario.

Approvato nei giorni scorsi dal Direttore Generale dell'Asl Salerno, Gennaro Sosto, il protocollo operativo sperimentale di Telemedicina Oncologica presso il PO "Andrea Tortora" di Pagani. Si tratta di una svolta fondamentale nell'approccio alla cura e al monitoraggio dei pazienti affetti da.

