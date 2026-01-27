Questa breve introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio della situazione, evidenziando lo sblocco degli stipendi e il presidio dei lavoratori Tekra ad Aversa, senza enfasi o sensazionalismo.

Nuovo presidio, questa mattina, dei lavoratori della Tekra davanti al Comune di Aversa. Una mobilitazione che si inserisce in una fase ancora delicata per il servizio di igiene urbana nella città normanna. Dopo il sit-in, una delegazione dei dipendenti, accompagnata dalle sigle USB Caserta e Flaica Cub Caserta, è stata ricevuta dal sindaco Francesco Matacena, per fare il punto sulla vertenza. Sbloccati nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il vertice in Municipio, gli stipendi dei lavoratori Tekra, rimasti bloccati da settimane. Alla base dei ritardi, pendenze economiche dell’azienda nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbero determinato il congelamento di alcune movimentazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tekra, stipendi sbloccati dopo tavolo istituzionale: stamattina nuovo presidio ad Aversa

