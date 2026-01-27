La convocazione dell’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, da parte delle autorità iraniane, riflette una comunicazione ufficiale tra i due paesi. La vicenda riguarda le recenti dichiarazioni di Tajani e testimonia l’attenzione diplomatica in corso tra Italia e Iran. Questa situazione evidenzia l’importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso nelle relazioni internazionali.

L’ambasciatrice d’Italia a Teheran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Esteri della capitale iraniana dalle autorità locali. La convocazione arriva dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di voler proporre giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione (i Pasadaran, ndr ) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Dichiarazioni che le autorità della Repubblica islamica hanno definito “irresponsabili”. Teheran, confermata la convocazione di Paola Amadei. Il Teheran Times ha riportato la notizia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Teheran, convocata l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani

Approfondimenti su Teheran Italia

L’ambasciata italiana in Iran è stata convocata a seguito delle dichiarazioni di Tajani sui Pasdaran.

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, a causa delle dichiarazioni del ministro Tajani sulle Guardie Rivoluzionarie.

Ultime notizie su Teheran Italia

Argomenti discussi: Iran, oltre 6mila morti: nei video ospedali pieni di cadaveri. Teheran convoca ambasciatrice Italia; Il regime iraniano assicura che le proteste sono sotto controllo. Trump Cambiare leadership - Iran, pugno duro contro le minoranze: arrestati 12 membri della comunità Bahai; Cisgiordania, carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un soldato. Cosa è successo; Iran richiama l'ambasciatrice italiana.

L'Iran convoca l'ambasciatrice italianaAGI - L'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Affari esteri di Teheran dopo che il ministro Antonio Tajani ha annunciato che proporrà l'inclusione dei Guar ... msn.com

L’ira di Teheran con Roma, convocata l’ambasciatrice italiana: Irresponsabili le parole di Tajani sui pasdaran«Non è colpa nostra - ha replicato il ministro - se c'è stata una carneficina in Iran e l’opposizione che era in piazza è stata massacrata. Migliaia e migliaia di morti. Questo è inaccettabile». msn.com

L'ambasciatrice d'Italia a Teheran,Amadei,è stata convocata al ministero degli Esteri iraniano. La decisione dopo l'annuncio di Tajani,di proporre alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles l'inclusione dei pasdaran nella lista delle organizzazioni x.com

Il ministero degli Esteri di Teheran ha convocato l’ambasciatrice italiana Amadei: sono “dichiarazioni irresponsabili”. Il vice premier: “Non è colpa nostra se in Iran c'è stata una carneficina” Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook