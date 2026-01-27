Teheran convoca l’ambasciatrice italiana Tajani | La carneficina non è colpa nostra

La recente convocazione dell’ambasciatrice italiana da parte di Teheran riflette le tensioni diplomatiche tra Iran e Unione Europea. Germania e Italia spingono per una posizione più ferma dell’UE, in particolare riguardo all’inclusione delle Guardie rivoluzionarie iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche. La situazione evidenzia le complessità delle relazioni internazionali e le sfide diplomatiche tra i Paesi coinvolti.

La diplomazia europea attraversa una fase di forte tensione mentre Germania e Italia intensificano le pressioni sull’Unione Europea affinché assuma una posizione più dura nei confronti dell’Iran, in particolare sulla possibile inclusione delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Pasdaran) nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’UE. In un’intervista rilasciata al quotidiano israeliano Israel Hayom in occasione della Giornata della Memoria, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha affermato che “ un regime che evidentemente non ha altra scelta se non quella di sparare sulla propria popolazione ha perso ogni legittimità ”, sostenendo che Berlino sta lavorando a Bruxelles affinché le Guardie rivoluzionarie, accusate di un ruolo centrale nella repressione delle proteste in Iran, vengano inserite nella lista nera dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

