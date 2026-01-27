Teatro a Roma arriva Aria di Veera Kinnunen e Antonio Careri

“Aria” è uno spettacolo teatrale che arriva a Roma, portando la coreografia di Veera Kinnunen e Antonio Careri. La pièce, scritta da Chiara Menichetti, prosegue la tournée italiana dopo il successo delle prime date. L’appuntamento è previsto per martedì 10 febbraio alle 20, offrendo al pubblico un’occasione di osservare un lavoro di grande cura e attenzione artistica.

Roma, 27 gen. (askanews) – Dopo il successo delle prime date, “Aria”, lo spettacolo prodotto e coreografato da Veera Kinnunen e Antonio Careri (We Are Entertainment) e scritto da Chiara Menichetti, arriva a Roma per una tappa della tournée italiana, martedì 10 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Ghione. “Aria” è un’opera intensa e profondamente contemporanea che unisce narrazione e danza latino-americana per raccontare una storia di caduta, consapevolezza e rinascita. Ospite speciale della serata romana sarà Pasquale La Rocca, ballerino di fama internazionale e vincitore di due edizioni di Ballando con le Stelle.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Roma Aria

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Aria

Argomenti discussi: Dedicato arriva a Roma: al Teatro Biblioteca Quarticciolo uno sguardo intimo sulla malattia; Stagione Teatrale 2025/2026 – Paolo Kessisoglu arriva al Teatro San Pietro con lo spettacolo Sfidati di me; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio; 'O tuono 'e marzo arriva al teatro a Roma.

Teatro, a Roma arriva Aria di Veera Kinnunen e Antonio CareriRoma, 27 gen. (askanews) – Dopo il successo delle prime date, Aria, lo spettacolo ... msn.com

'O tuono 'e marzo arriva al teatro a RomaIl fascino senza tempo del teatro napoletano: al Prati Fabio Gravina porta in scena la commedia corale di Vincenzo Scarpetta ... corrieredellosport.it