Taratata il cast delle due serate su Canale 5

Taratata torna in TV con due serate a Bergamo, condotte da Paolo Bonolis. Lo show musicale, molto amato in passato, ritorna dopo 25 anni, offrendo un'occasione di intrattenimento per gli appassionati di musica e spettacolo. Le serate si svolgeranno presso la ChorusLife Arena e vedranno la partecipazione di artisti e talenti, consolidando il legame tra passato e presente della musica italiana.

Su Canale 5 torna Taratata, lo show musicale andato in onda per l'ultima volta 25 anni fa su Rai 1. Ma chi animerà le due serate a tutta musica di domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo con la conduzione di Paolo Bonolis? Ecco il cast. Il cast di Taratata. Alessandra Amoroso. Annalisa. Biagio Antonacci. Luca Carboni. Gigi D'Alessio. Elisa. Emma. Giorgia. Ligabue. Fiorella Mannoia. Negramaro. Max Pezzali. Come suggerisce il sottotitolo dello show, Al Centro della Musica, nel doppio appuntamento di Taratata i dodici artisti si racconteranno attraverso la musica, i testi, le sonorità e le melodie del loro repertorio.

