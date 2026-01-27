Taranto | sequestro di cinque chili di droga Carabinieri

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti a Taranto prosegue con operazioni mirate delle forze dell’ordine. Recentemente, i Carabinieri hanno sequestrato cinque chili di droga, rafforzando il loro impegno per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio. Un intervento che testimonia l’attenzione costante delle forze dell’ordine nella tutela della comunità.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Ancora un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio jonico grazie all’azione costante dell’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nella tutela della sicurezza e della legalità. Nel tardo pomeriggio del 26 gennaio 2026, a Massafra, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno portato a termine un’importante operazione nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga, ed hanno arresto di un 34enne della provincia di Taranto, presunto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato a Milano, dove sono stati trovati oltre 700 chili di sostanze stupefacenti nascosti in un deposito di un autonoleggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Giocattoli pericolosi e falsi Labubu, maxi sequestro a TarantoOltre 120mila prodotti contraffatti o non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nel corso di controlli nel Tarantino. L'operazion ha interessato esercizi commerciali e aziende di ... ansa.it

I carabinieri dei Nas di Taranto hanno sequestrato due quintali di carne scaduta (vitello, ovino e pollame) già stoccata in celle frigorifere e pronta per la vendita. Le ispezioni fatte in un’ altra macelleria, hanno permesso anche il sequestro di ulteriori 60 chili di c - facebook.com facebook