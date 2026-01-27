Taranto FdI organizza un incontro sul riordino della Polizia Locale

Questa mattina a Taranto si svolge un incontro organizzato da Fratelli d’Italia per discutere del disegno di legge sul riordino della Polizia Locale. L’appuntamento si tiene nel Salone di Rappresentanza della Provincia e vede partecipanti pronti a confrontarsi sulle modifiche previste per le funzioni e l’ordinamento dei vigili urbani. La riunione si svolge oggi, venerdì 30 gennaio, alle 12, e rappresenta un momento di confronto tra politici e operatori del settore.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 12, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, l’incontro tematico dedicato al disegno di legge che prevede il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale. L’iniziativa, promossa dal responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia, l’onorevole Giovanni Maiorano, rappresenta un momento di confronto finalizzato ad illustrare il provvedimento attualmente in discussione nella I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati. All’incontro prenderà parte anche la relatrice della proposta legislativa, l’onorevole Augusta Montaruli, componente della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, nonché vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

