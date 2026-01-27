Taranto FdI organizza un incontro sul riordino della Polizia Locale

Questa mattina a Taranto si svolge un incontro organizzato da Fratelli d’Italia per discutere del disegno di legge sul riordino della Polizia Locale. L’appuntamento si tiene nel Salone di Rappresentanza della Provincia e vede partecipanti pronti a confrontarsi sulle modifiche previste per le funzioni e l’ordinamento dei vigili urbani. La riunione si svolge oggi, venerdì 30 gennaio, alle 12, e rappresenta un momento di confronto tra politici e operatori del settore.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 12, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, l’incontro tematico dedicato al disegno di legge che prevede il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale. L’iniziativa, promossa dal responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia, l’onorevole Giovanni Maiorano, rappresenta un momento di confronto finalizzato ad illustrare il provvedimento attualmente in discussione nella I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati. All’incontro prenderà parte anche la relatrice della proposta legislativa, l’onorevole Augusta Montaruli, componente della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, nonché vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, FdI organizza un incontro sul riordino della Polizia Locale Approfondimenti su Taranto Polizia Referendum, FdI organizza un incontro pubblico. Carlo Ciccioli: «Votare 'sì' per una giustizia davvero giusta» Sabato 24 gennaio alle 17:30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Gramsci 47 a Jesi, si svolgerà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. Pellegrini (FdI): “Sicurezza, il governo rafforza la Polizia di Stato, il Comune faccia la sua parte sulla Polizia Locale" Il rafforzamento dell’organico della Polizia di Stato a Cesena, con l’arrivo di 12 nuovi agenti, rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza pubblica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Taranto Polizia Argomenti discussi: Taranto, FdI organizza un incontro sul riordino della Polizia Locale; Taranto, FdI organizza un incontro sul riordino della Polizia Locale; Taranto, San Cataldo, Dinoi (Noi Moderati): Cittadini presi in giro, avevamo ragione: era solo propaganda; Trac 2025–2027, il Centro di Residenza pugliese si rafforza e amplia la rete: entrano nuovi Comuni e teatri pubblici. Taranto, rottamazione quinquies: Lazzàro (FdI) chiede decisione rapida per recuperare 30 milioni di tributiSecondo Lazzàro, la misura consentirebbe ai cittadini e alle imprese in difficoltà di pagare solo il tributo dovuto, senza sanzioni né interessi, con possibilità di rateizzazione, migliorando allo ste ... giornaledipuglia.com PATENTE FALSA Sicurezza stradale, la Polizia Locale denuncia un uomo per falsificazione della patente di guida. È successo sabato scorso durante un normale controllo del territorio. Un normale controllo da parte della Polizia Locale ad un veicolo con targa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.