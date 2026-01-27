Tajani | In Iran c' è stata carneficina

Questo testo presenta le dichiarazioni di Tajani riguardo a una carneficina avvenuta in Iran, attribuendo la responsabilità alla situazione politica nel paese. Si tratta di un comunicato che evidenzia la complessità del contesto e le parole di un rappresentante politico che commenta eventi drammatici senza prendere posizione diretta. La notizia si concentra sull’interpretazione di Tajani, offrendo un quadro chiaro e sobrio della vicenda.

18.28 "Non è colpa nostra se c'è stata una carneficina in Iran e l'opposizione che era in piazza è stata massacrata. Inaccettabile".Così il ministro degli Esteri alla domanda sulla convocazione dell'ambasciatrice italiana in Iran. "Quindi al prossimo Consiglio europeo di giovedì noi proporremo, insieme ad altre sanzioni, il parere favorevole a chi chiederà di inserire i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche". "Per ragioni di sicurezza stiamo cercando di ridurre il personale dell'Ambasciata di Teheran",ha anche risposto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Italia ha espresso disapprovazione per la convocazione dell’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, da parte delle autorità iraniane.

La recente convocazione dell’ambasciatrice italiana da parte di Teheran riflette le tensioni diplomatiche tra Iran e Unione Europea.

