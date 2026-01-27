Taekwondo | giovane para-atleta trionfa tra coetanei normodotati

Il successo di Cassandra Grasso, giovane para-atleta di nove anni, durante la competizione di Taekwondo “Giovani Leoni” a Padova, dimostra come lo sport possa essere un’esperienza di crescita e inclusione. Un risultato che testimonia il valore dell’impegno e della determinazione, indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche. Questa vittoria rappresenta una fonte di ispirazione per tutti, sottolineando l’importanza di praticare sport per sviluppare capacità e autostima.

Una pagina di sport capace di commuovere un intero palazzetto. A Padova, durante una competizione di Taekwondo “Giovani Leoni”, la protagonista assoluta è stata Cassandra Grasso, di appena nove anni. Nella giornata di domenica l’atleta ha conquistato una vittoria destinata a restare impressa nella memoria di chi era presente. Cassandra non è un’atleta come le altre. È una para-atleta e combatte sul tatami senza un braccio. Fin da piccola Cassandra ha deciso di affrontare avversarie normodotate della sua stessa età. Un dettaglio che, in uno sport dove la tecnica coinvolge tutto il corpo, pesa e non poco.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Taekwondo Giovani Leoni

Ultime notizie su Taekwondo Giovani Leoni

