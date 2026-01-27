Svila Perugia-Esseti Terni 79-85 i ternani espugnano il parquet della capolista | Miglior partita dell' anno

La partita tra Svila Perugia e Esseti Terni ha visto i ternani imporsi in trasferta con una prestazione di gruppo. La vittoria per 79-85 rappresenta un risultato importante nel campionato, dimostrando il potenziale della squadra e la capacità di affrontare avversari di livello. Un momento significativo che può influenzare il proseguo della stagione.

La Esseti Basket Terni conquista una vittoria di carattere e di squadra contro la capolista Svila Perugia, mandando un segnale a tutto il campionato. In una partita anche segnata dall'iniziativa congiunta di solidarietà dei tifosi rivali a sostegno di Gian Luca, un bambino di 4 anni impegnato in.

