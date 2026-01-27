Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le supplenze per il 2026 saranno assegnate attraverso la procedura di interpello, come previsto dall'OM n. 882024. Questa modalità sarà adottata quando le graduatorie risultano esaurite, ossia quando non ci sono più candidati disponibili a ricoprire gli incarichi. La procedura garantisce trasparenza e regolarità nella selezione dei docenti, assicurando continuità all’offerta formativa nelle scuole italiane.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria.

