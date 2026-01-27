Supino il consigliere comunale Stefano Bompiani si dimette da assessore

Stefano Bompiani si dimette da assessore. Ha deciso di lasciare l’incarico e ha consegnato le deleghe al sindaco di Supino. La scelta arriva senza preavviso e apre una nuova fase nella gestione comunale.

Stefano Bompiani ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore comunale del Comune di Supino, rimettendo nelle mani del sindaco le deleghe a lui conferite. La decisione è stata formalizzata oggi con una lettera indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali.

