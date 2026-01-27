Superbonus 110% detrazioni per quasi 124 miliardi di euro a fine 2025

Il Superbonus 110% rappresenta un’opportunità significativa per gli investimenti in Italia, con quasi 124 miliardi di euro previsti entro la fine del 2025. Dati ufficiali aggiornati al 31 dicembre confermano l’importanza di questa misura nel settore edilizio, evidenziando l’impatto economico e le potenzialità di sviluppo sostenibile per il paese.

I dati ufficiali aggiornati al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2025 il valore complessivo degli investimenti ammessi alle detrazioni del Superbonus 110% ha raggiunto 123 miliardi e 993 milioni di euro. Di questi, 120 miliardi e 106 milioni di euro fanno riferimento a interventi già conclusi e pienamente riconosciuti ai fini fiscali. La comunicazione di Enea. I numeri emergono da un comunicato ufficiale diffuso da Enea, che fotografa lo stato di avanzamento della misura agevolativa alla fine dell'anno. Oltre mezzo milione di edifici interessati. Nel complesso, il Superbonus ha coinvolto 502.

