sulle marche venti di burrasca e pioggia ecco le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteorologiche per le Marche indicano venti di burrasca e pioggia persistente nei prossimi giorni. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, segnalando condizioni di criticità che richiedono attenzione e precauzione. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare questa fase di maltempo.

Arrivano venti di burrasca sulle Marche e per l'intera giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per vento su tutte le aree interne della nostra regione. Nell'entroterra più a nord, quello della provincia di Pesaro Urbino e nei comuni anconetani di Arcevia e Sassoferrato, l'allerta gialla è anche per rischio idrogeologico relativo a possibilità di frane e piene dei corsi minori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

