Sulle Marche venti di burrasca e pioggia ecco le previsioni per i prossimi giorni

Da corriereadriatico.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteorologiche per le Marche indicano venti di burrasca e pioggia persistente nei prossimi giorni. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, segnalando condizioni di criticità che richiedono attenzione e precauzione. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare questa fase di maltempo.

Arrivano venti di burrasca sulle Marche e per l'intera giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per vento su tutte le aree interne della nostra regione. Nell'entroterra più a nord, quello della provincia di Pesaro Urbino e nei comuni anconetani di Arcevia e Sassoferrato, l'allerta gialla è anche per rischio idrogeologico relativo a possibilità di frane e piene dei corsi minori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

sulle marche venti di burrasca e pioggia ecco le previsioni per i prossimi giorni

© Corriereadriatico.it - Sulle Marche venti di burrasca e pioggia, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Approfondimenti su Marche Ventidi Burrasca

Arriva l'inverno sulle Marche: allerta meteo per il vento, pioggia e temperature in picchiata. Ecco le previsioni

Meteo a Roma, ancora un weekend di pioggia e temperature in calo. Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per Roma segnalano ancora un fine settimana caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marche Ventidi Burrasca

Argomenti discussi: Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Arrivano i Giorni della Merla sulle Marche piogge e vento con nevicate in alta collina; Meteo MARCHE Video: previsioni aggiornate; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali.

sulle marche venti diSulle Marche venti di burrasca e pioggia, ecco le previsioni per i prossimi giorniArrivano venti di burrasca sulle Marche e per l'intera giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla ... corriereadriatico.it

sulle marche venti diArriva il ciclone Harry con venti fino a 100 km/h ma le Marche sono al riparoArriva il ciclone Harry, una vera e propria tempesta che almeno fino a domani, martedì 20 gennaio, porterà pioggia, vento e mareggiate su Sardegna, Sicilia e Calabria, ma il ... corriereadriatico.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.