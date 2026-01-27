Sul tir con un carico di 111 chili di cocaina il navigatore aveva destinazione Roma
In questa vicenda, un tir con a bordo 111 chili di cocaina è stato intercettato. Il navigatore indicava come destinazione Roma, ma le autorità hanno scoperto il carico illecito durante un controllo. La notizia evidenzia l'importanza di strumenti di monitoraggio e delle verifiche nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga.
Sul navigatore era impostato l'arrivo a Roma. Un camionista trovato con un carico stupefacente a bordo del tir. L'uomo viaggiava con 99 panetti, avvolti in cellophane e contenenti cocaina, per un peso complessivo di ben 111 chilogrammi. L'autotreno è stato controllato la scorsa settimana dalla polizia stradale di Roma nord nell'area di servizio Flaminia Ovest, lungo l'A1, a cavallo tra le province di Rieti e Roma. Durante gli accertamenti il conducente si è mostrato nervoso e non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla destinazione della merce trasportata che, dai documenti di viaggio, risultava diretta ad Anagni, mentre il navigatore del mezzo aveva come destinazione Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Roma Nav
Rieti: 111 chili di cocaina diretti a Roma, arrestato camionista in autostrada
Un camionista è stato arrestato sulla A1 mentre trasportava 111 chili di cocaina, suddivisi in 99 panetti, destinati a Roma.
Autista arrestato a Rieti per traffico di droga, viaggiava con 111 kg di cocaina nascosti nel tir
Un autista è stato arrestato a Rieti dalla Polizia Stradale di Roma Nord, con 111 kg di cocaina sequestrati nel suo tir.
Un epilogo carico di rimpianti chiude la regular season della SMI Roma Volley, sconfitta al tie-break sul campo dell’Itas Trentino dopo aver messo in mostra una pallavolo di altissimo livello nei primi due set del match disputato al Sanbàpolis. Nella nona e ulti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.