Sul tir con un carico di 111 chili di cocaina il navigatore aveva destinazione Roma

In questa vicenda, un tir con a bordo 111 chili di cocaina è stato intercettato. Il navigatore indicava come destinazione Roma, ma le autorità hanno scoperto il carico illecito durante un controllo. La notizia evidenzia l'importanza di strumenti di monitoraggio e delle verifiche nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga.

Sul navigatore era impostato l'arrivo a Roma. Un camionista trovato con un carico stupefacente a bordo del tir. L'uomo viaggiava con 99 panetti, avvolti in cellophane e contenenti cocaina, per un peso complessivo di ben 111 chilogrammi. L'autotreno è stato controllato la scorsa settimana dalla polizia stradale di Roma nord nell'area di servizio Flaminia Ovest, lungo l'A1, a cavallo tra le province di Rieti e Roma. Durante gli accertamenti il conducente si è mostrato nervoso e non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla destinazione della merce trasportata che, dai documenti di viaggio, risultava diretta ad Anagni, mentre il navigatore del mezzo aveva come destinazione Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Nav

Un camionista è stato arrestato sulla A1 mentre trasportava 111 chili di cocaina, suddivisi in 99 panetti, destinati a Roma.

Un autista è stato arrestato a Rieti dalla Polizia Stradale di Roma Nord, con 111 kg di cocaina sequestrati nel suo tir.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Un epilogo carico di rimpianti chiude la regular season della SMI Roma Volley, sconfitta al tie-break sul campo dell’Itas Trentino dopo aver messo in mostra una pallavolo di altissimo livello nei primi due set del match disputato al Sanbàpolis. Nella nona e ulti - facebook.com facebook