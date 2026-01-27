Sul sito della Prefettura di Sondrio una sezione dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Sul sito della Prefettura di Sondrio è disponibile una sezione dedicata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, offrendo informazioni ufficiali e aggiornate sull’evento. La pagina fornisce dettagli utili per cittadini e visitatori, contribuendo alla diffusione di notizie rilevanti in vista delle importanti competizioni che si terranno nel 2026.

E' stata attivata sul sito istituzionale della Prefettura di Sondrio, consultabile al seguente link https:prefettura.interno.gov.ititprefetturesondrionotiziemilano-cortina-2026-online-nuova-sezione-dedicata una nuova sezione online dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

