Sul sito della Prefettura di Sondrio una sezione dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

La Prefettura di Sondrio ha aperto una sezione dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sul suo sito ufficiale. La pagina offre tutte le informazioni utili e aggiornamenti per chi vuole seguire da vicino l’evento, che si terrà tra due anni. La scelta di rendere disponibile questa sezione nasce dalla volontà di coinvolgere cittadini e imprese locali, offrendo dettagli pratici e news importanti. Ora, chi si interessa può consultare facilmente le novità e prepararsi a vivere le Olimpiadi in modo più consapevole.

E' stata attivata sul sito istituzionale della Prefettura di Sondrio, consultabile al seguente link https:prefettura.interno.gov.ititprefetturesondrionotiziemilano-cortina-2026-online-nuova-sezione-dedicata una nuova sezione online dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

