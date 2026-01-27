Sul pc ha foto e video di abusi sessuali su bambini in tenera età | arrestato 49enne in provincia di Napoli

Un uomo di 49 anni è stato arrestato in provincia di Napoli dopo una perquisizione che ha portato al ritrovamento di un ingente materiale pedopornografico sul suo computer. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato, ha evidenziato la gravità della situazione, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi per tutelare i minori.

Un uomo in provincia di Napoli è stato arrestato dopo che, durante una perquisizione, sono stati trovati sui suoi dispositivi numerosi contenuti pedopornografici, tra foto e video di abusi sessuali su minori.

Durante un controllo su dispositivi digitali nel Napoletano, sono stati trovati video contenenti abusi su minori.

