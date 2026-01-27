Suicidio Santangelo la famiglia | Non c' entra il processo per Bagnoli Futura

La famiglia Santangelo ha dichiarato che il decesso del notaio non è collegato agli ultimi sviluppi del procedimento giudiziario Bagnoli Futura. La famiglia esclude categoricamente ogni correlazione tra l’evento e il processo, sottolineando l’assenza di connessioni dirette tra le vicende giudiziarie e il tragico gesto.

La famiglia Santangelo "esclude categoricamente il collegamento del decesso del notaio con gli ultimissimi sviluppi delle vicende processuali". A renderlo noto, attraverso un comunicato, è la famiglia di Sabatino Santangelo, l'ex vicesindaco di Napoli che oggi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto da un balcone. Secondo quanto si apprende il notaio, prima di farlo, ha lasciato un biglietto con il quale salutava la sua famiglia. Santangelo era atteso da un nuovo processo per la vicenda di 'Bagnoli Futura', la società pubblica che si era occupata dell'ex area Italsider. L'udienza - dopo che lo scorso maggio la Cassazione ha annullato l'assoluzione dell'appello bis accogliendo il ricorso del sostituto procuratore generale Stefania Buda - era fissata per il prossimo 6 marzo davanti alla seconda sezione della Corte d'Appello.

