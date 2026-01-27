Stupratore rimpatriato in Tunisia

L’Ufficio Immigrazione di Ravenna e il Centro di Permanenza di Torino hanno completato il rimpatrio di un cittadino tunisino, condannato per precedenti penali e considerato socialmente pericoloso. L’operazione si inserisce nelle attività di tutela della sicurezza pubblica e di rispetto delle norme sull’immigrazione.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna, unitamente a personale del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, ha portato a termine con successo le procedure per il rimpatrio coatto di un cittadino tunisino di 40 anni, gravato da numerosi precedenti penali e giudicato dal magistrato di sorveglianza di Ancona come un soggetto dall’elevata e attuale pericolosità sociale. L’uomo, che ha collezionato nel corso degli anni condanne per reati di particolare gravità tra cui violenza sessuale di gruppo, rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e traffico di sostanze stupefacenti, è stato espulso dal territorio nazionale in esecuzione di una misura di sicurezza giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

