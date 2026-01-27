L’uso dei metal detector nelle scuole italiane si intensifica, con controlli a sorpresa per garantire maggiore sicurezza. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che la misura sta per essere adottata in modo più rigoroso, rafforzando le procedure di controllo negli istituti scolastici. Questa strategia mira a prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale.

La stretta sui controlli negli Istituti scolastici italiani con i metal detector è alle battute finali: lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della trasmissione "Cinque Minuti" condotta da Bruno Vespa su Rai Uno. Su richiesta dei dirigenti scolastici, i controlli saranno realtà e potranno essere effettuati anche a sorpresa. Si farà di tutto, insomma, per scongiurare l'ingesso di nuovi coltelli o addirittura machete come accaduto di recente. Le parole di Piantedosi. " In queste ore, domani al massimo (mercoledì 28 gennaio, ndr), usciremo con una direttiva condivisa col ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti, significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici, quindi nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti e all'ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell'utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi", ha spiegato Piantedosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretta sui coltelli tra i giovani. "Direttiva per i metal detector anche a sorpresa a scuola"

Approfondimenti su Matteo Piantedosi

Il governo italiano sta aggiornando le normative sulla sicurezza, con misure che riguardano il controllo di coltelli e metal detector.

La prossima direttiva ministeriale prevede l’uso di metal detector nelle scuole italiane, con controlli a sorpresa richiesti dai presidi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Matteo Piantedosi

Argomenti discussi: Dalla stretta sui coltelli ai metal detector: le misure in arrivo sulla sicurezza; Nuovo pacchetto sicurezza: dalla stretta sui coltelli alle zone rosse e alle multe ai genitori; Sicurezza, blitz della destra. Stop a patente e passaporto per i ragazzi con i coltelli; Divieto di possesso di coltello per i minori, il testo del decreto è pronto. In arrivo anche i metal-detector nelle scuole. Salvini propone 10mila militari nelle strade.

LEGA * SICUREZZA: «STRETTA SUI COLTELLI PER CONTRASTARE IL FENOMENO TRA I GIOVANI, SALVO CHI LI USA PER MOTIVI PROFESSIONALI»SICUREZZA, LA LEGA: STRETTA SUI COLTELLI IMPORTANTE E NON RINVIABILE. La diffusione dei coltelli – soprattutto tra i più giovani- è un fenomeno preoccupante: nel pacchetto sicurezza fortemente volu ... agenziagiornalisticaopinione.it

Decreto Sicurezza, Salvini chi ha coltelli a scuola non è benvenuto/ Stretta su giovani stranieri colpevoliDecreto Sicurezza in arrivo entro fine mese in CdM: Salvini e la Lega lanciano stretta sui minori non accompagnati che commettono reati ... ilsussidiario.net

LEGA * SICUREZZA: «STRETTA SUI COLTELLI PER CONTRASTARE IL FENOMENO TRA I GIOVANI, SALVO CHI LI USA PER MOTIVI PROFESSIONALI» x.com

Piantedosi: “Il nostro lavoro funziona, dati positivi sulla sicurezza” Il ministro dell’Interno: “Decreto quasi pronto. In Italia non c’è emergenza, ma sarà stretta sui coltelli” - facebook.com facebook