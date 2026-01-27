Straordinaria scoperta in Messico trovata una tomba intatta Il messaggio | qui riposa qualcuno che conta

È stata scoperta in Messico una tomba intatta, un ritrovamento di grande valore storico. La scoperta rappresenta un'importante testimonianza del passato e offre nuovi spunti di ricerca per gli archeologi. La tomba, ben conservata, potrebbe fornire informazioni preziose sulla cultura e sulla storia della regione.

Roma, 27 gennaio 2026 – Quello che è stato scoperto in Messico è un po' come trovare un vecchio telefono ancora acceso, con al suo interno messaggi, agenda e foto. Tutti al loro posto. È questa la portata del ritrovamento annunciato dall' Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Nei pressi di San Pablo Huitzo, sul Cerro de la Cantera, nella valle centrale di Oaxaca, gli archeologi hanno individuato una tomba sigillata risalente a circa il 600 d.C., attribuita al mondo Zapotechi. Ecco cosa sappiamo. Una tomba rimasta 'leggibile'. Il sepolcro è composto da un'anticamera e da una camera funeraria.

