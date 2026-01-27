Strane richieste di amicizia dalla Cassa Rurale Alta Valsugana? Occhio all' ultima truffa

In questi giorni, alcune persone stanno ricevendo richieste di amicizia sospette sui social, provenienti da profili che imitano la Cassa Rurale Alta Valsugana. Si tratta di una truffa che può mettere a rischio i dati personali. È importante non accettare queste richieste e rimuoverle immediatamente, per evitare eventuali conseguenze negative. Restare vigili è il modo migliore per proteggersi da queste frodi.

L'istituto di credito ha messo in guardia i propri clienti e follower. Ecco cosa bisogna (e cosa non bisogna) fare È lo stesso istituto di credito a informare i propri clienti – e follower – attraverso un post sui propri canali social, quelli autentici: si tratta, infatti, di un tentativo di truffa. Da quanto rende noto la Cassa Rurale, il profilo falso in questione, una volta accettata l’amicizia, fa proposte di dubbia credibilità, come iscriversi a un canale WhatsApp per riceve informazioni finanziarie. Come si fa a capire che non è la banca dell’Alta Valsugana a fare questo tipo di proposte? Molto semplice: l’istituto non contatta nessuno privatamente a mezzo social per comunicazioni di qualsivoglia genere.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Recentemente sono emerse campagne di phishing che sfruttano il nome di PagoPA per inviare false richieste di pagamento.

