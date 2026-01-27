Stoppato prima dal covid e poi dall' alluvione | riparte il progetto Feste e Sagre per la scuola

Da forlitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte il progetto "Feste e Sagre per la scuola" dopo un periodo di stasi, prima a causa dell’emergenza pandemica e poi da quella determinata dalla devastante alluvione che ha colpito gran parte della Romagna. L'iniziativa fu avviata nel 2015 dall’Aps che riunisce decine di associazioni.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Feste e Sagre per la scuola

Cosa fare nel weekend dal 14 al 16 novembre: sagre, feste, spettacoli

Guardia Sanframondi, il centro storico riparte dal progetto ‘Case a 1 euro’

Il Comune di Guardia Sanframondi ha avviato il progetto “Case a 1 euro” per valorizzare il centro storico e recuperare immobili inutilizzati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Feste e Sagre per la scuola

Argomenti discussi: Stoppato prima dal covid e poi dall'alluvione: riparte il progetto Feste e Sagre per la scuola.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.