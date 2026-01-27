Infortunio per Milinkovic-Savic, che dovrà osservare un periodo di recupero di due settimane. La situazione influisce sulla rosa del Napoli, costringendo l’allenatore Antonio Conte a riorganizzare le strategie in vista delle prossime sfide.

L’infermeria del Napoli continua a riempirsi e costringe Antonio Conte a fare i conti con un’altra assenza pesante. Come riportato dal Corriere dello Sport, Milinkovic-Savic dovrà fermarsi per circa due settimane a causa di un problema muscolare accusato nelle ultime ore. Il portiere azzurro si è sottoposto ieri ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno chiarito l’entità dell’infortunio. «un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo». Uno stop che lo costringerà a saltare sicuramente i prossimi due impegni ravvicinati: la sfida europea contro il Chelsea e il match di campionato contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Stop per Milinkovic-Savic: out due settimane

Il Napoli ha comunicato che gli esami a Milinkovic-Savic hanno dato esiti positivi, consentendo di definire i tempi di recupero.

Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, ha commentato l’andamento della partita.

