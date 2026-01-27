Stitichezza una vitamina può contrastarla | ecco in quali alimenti si trova

La stitichezza è un disturbo comune che può essere alleviato attraverso una corretta alimentazione. Alcuni alimenti, ricchi di specifici nutrienti, possono favorire il regolare funzionamento intestinale. Conoscere questi alimenti può aiutare a prevenire o gestire efficacemente il problema, contribuendo al benessere digestivo quotidiano.

La stitichezza è uno dei disturbi gastrointestinali più diffusi: si stima che colpisca fino al 20 per cento della popolazione adulta, con una prevalenza maggiore tra donne e anziani. Si manifesta con evacuazioni poco frequenti, feci dure, sensazione di svuotamento incompleto e, nei casi cronici, un impatto significativo sulla qualità della vita. Dieta povera di fibre, scarsa idratazione, sedentarietà e stress sono fattori noti, ma negli ultimi anni la ricerca sta puntando sempre più l’attenzione su meccanismi biologici meno evidenti, come il ruolo dei micronutrienti e della genetica nella motilità intestinale.🔗 Leggi su Today.it

La vitamina B1, nota come tiamina, è stata collegata tramite uno studio alla regolarità intestinale.

