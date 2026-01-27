In un intervento di routine, la polizia ha scoperto droga e denaro nel box di un condominio di Milano, arrestando il guardaspalle di un rapper. L’episodio evidenzia come situazioni apparentemente banali possano nascondere attività illecite, richiedendo attenzione e verifiche approfondite sul territorio.

Milano, 27 gennaio 2026 – Alla polizia hanno raccontato di dover “sostituire una gomma bucata” e che per questo, trovando un cancello aperto, erano entrati in un condominio di via Giolli, tra viale Fulvio Testi e viale Suzzani, sistemandosi con l’auto vicino ai box. Una versione che fin da subito non ha convinto, sabato pomeriggio, gli agenti della Volante del commissariato Greco Turro guidato dalla dirigente Lorena Di Ballo, intervenuti dopo una segnalazione. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro. Il rapper da 8mila follower . E alla fine i due, Annunziato S. e Anis C., italiani di 26 e 21 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Stiamo cambiando una gomma”, ma il box è pieno di droga e soldi e in manette finisce il guardaspalle di un rapper

