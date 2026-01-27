Stefano Foresi | una riunione tra i capigruppo deciderà cosa la città dedicherà alla sua memoria

La decisione sulla dedicazione del nuovo Mercato del Piano a Stefano Foresi sarà presa durante una riunione tra i capigruppo. Attualmente, non è stato ancora stabilito nulla, e la maggioranza sta considerando altre opzioni per onorare la memoria dell’indimenticabile politico scomparso lo scorso giugno. La scelta definitiva verrà quindi definita a breve, in un incontro che coinvolgerà le diverse forze politiche della città.

ANCONA – Il nuovo Mercato del Piano verrà alla fine dedicato alla memoria di Stefano Foresi? Non si sa, ma sicuramente non è per adesso, visto anche che la maggioranza vorrebbe dedicare all’indimenticabile politico, scomparso lo scorso giugno, qualcos’altro anche se ancora non è stato scelto cosa. Così tutto è stato rimandato ai capigruppo che si riuniranno appositamente per prendere una decisione che tutti auspicano possa essere unanime. È questa la risposta data dal Consiglio comunale odierno alla mozione presentata dalla capogruppo del Partito Democratico Susanna Dini, ma avanzata settimane fa dall’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, in cui si chiedeva di intitolare il nuovo Mercato di Piazza D'Armi a Stefano Foresi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Stefano Foresi Ufficiali anche le civiche benemerenze del Sant’Ilario, dopo la riunione dei capigruppo Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera, sono state rese ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario. “Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città È iniziato il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’occasione per esplorare e approfondire la memoria storica della città. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. " con la tromba non puoi mentire...o dici la verità o non suona" Buona giornata @tombolini_official @righthingagency @ruslankulakouski @stefano.bianchi.77 #riccardoforesi #style #portraits #music - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.