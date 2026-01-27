Stefano Branca nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania

Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell’Ingv, è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania, un riconoscimento che sottolinea il suo contributo nel campo della geofisica e dello studio dei vulcani, rafforzando il ruolo delle istituzioni scientifiche italiane nel panorama internazionale.

Il direttore del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Stefano Branca, è stato nominato socio corrispondente dell'Accademia Gioenia di Catania, prestigiosa istituzione scientifica che, durante il XIX secolo e la prima metà del XX secolo, ha rappresentato.

