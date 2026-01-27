Steaua-Fenerbahce Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera la partita tra Steaua Bucarest e Fenerbahçe chiude la fase a gironi della UEFA Europa League. Il Fenerbahçe, che ha già perso ogni possibilità di evitare i playoff, arriva a questa sfida senza molte speranze di migliorare la sua posizione. La squadra turca vuole comunque chiudere bene, mentre la Steaua cerca di ottenere una vittoria davanti al suo pubblico. Il calcio d’inizio è alle 21:00.

Il Fenerbahce fa visita alla Steaua Bucarest per l'ultimo match della fase campionato della UEFA Europa League ma non ha modo di evitare i playoff. I turchi andranno sicuramente avanti nella manifestazione ma dovranno disputare in ogni caso il turno aggiuntivo. C'è però enorme differenza in base a come ci si posizione tra la 9a.

