Steaua-Fenerbahce Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Steaua Bucarest e Fenerbahçe, in programma il 29 gennaio 2026, si inserisce nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. La sfida determinerà le posizioni finali e le possibilità di accesso ai playoff, offrendo un momento importante per entrambe le squadre. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Il Fenerbahce fa visita alla Steaua Bucarest per l'ultimo match della fase campionato della UEFA Europa League ma non ha modo di evitare i playoff. I turchi andranno sicuramente avanti nella manifestazione ma dovranno disputare in ogni caso il turno aggiuntivo. C'è però enorme differenza in base a come ci si posizione tra la 9a.

