Steaua-Fenerbahce Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera la Steaua Bucarest ospita il Fenerbahce nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Il match, in programma alle 21, rappresenta l’ultima occasione per il Fenerbahce di cercare di staccare il biglietto per i playoff. La squadra turca, infatti, non ha più possibilità di qualificarsi e affronta la sfida con poche speranze di migliorare la propria posizione in classifica. La Steaua, invece, cerca di chiudere bene il girone davanti al proprio pubblico. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre
Il Fenerbahce fa visita alla Steaua Bucarest per l’ultimo match della fase campionato della UEFA Europa League ma non ha modo di evitare i playoff. I turchi andranno sicuramente avanti nella manifestazione ma dovranno disputare in ogni caso il turno aggiuntivo. C’è però enorme differenza in base a come ci si posizione tra la 9a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dinamo Zagabria-Steaua (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Il match tra Dinamo Zagabria e Steaua Bucarest, valido per l'Europa League e in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nella corsa alle prime 24 posizioni.
N-au niciun dubiu înainte de FCSB - Fenerbahce: scorul exact al meciului de pe Arena Na?ional? + Calculele calific?riiPartida FCSB - Fenerbahce, din ultima etap? a fazei principale din Europa League, va putea fi urm?rit? de la ora 22:00, în direct la Digi Sport 1, pe site-ul digisport.ro ?i în aplica?ia Digi Sport, d ... digisport.ro
Europa League: United, Tottenham e Lione agli ottaviAnche in Europa League va in scena l'ultima giornata tutta in contemporanea, con i verdetti definitivi: agli ottavi, oltre alla Lazio, vanno Bilbao, United (2-0 alla Steaua Bucarest), Tottenham (3-0 ... sportmediaset.mediaset.it
