Statuto dopo ristampe di Tempi Moderni e RiSKAtto parte il tour

La band torinese Statuto ha annunciato il ritorno dal vivo, dopo aver ristampato due delle proprie opere più rappresentative, “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”. La tournée, che segue le recenti ristampe, rappresenta un momento di rinnovato impegno per la formazione, consolidando il proprio ruolo nella scena musicale italiana.
Roma, 27 gen. (askanews) – La storica band mod torinese Statuto ristampa due classici della propria discografia e parte in tournée. A partire da venerdì 13 febbraio saranno disponibili per Sony Music gli album “Tempi Moderni” del 1997 e “Riskatto” (1999), da quest’ultimo prende il nome il tour club che si inaugura lo stesso giorno da Milano. Il primo album pubblicato originariamente nel 1997 torna in versione doppio vinile 180 grammi e CD. “Tempi Moderni” contiene 12 canzoni in puro stile “brit e power pop” con ricchi arrangiamenti chitarristici e orchestrali, ammiccanti alle migliori produzioni di Blur e Oasis, al punto che fu proprio la mod band torinese ad aprire il tour italiano della band dei fratelli Gallagher nel 2002.🔗 Leggi su Ildenaro.it
