Statuto dopo ristampe di Tempi Moderni e RiSKAtto parte il tour

Da ildenaro.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La band torinese Statuto ha annunciato il ritorno dal vivo, dopo aver ristampato due delle proprie opere più rappresentative, “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”. La tournée, che segue le recenti ristampe, rappresenta un momento di rinnovato impegno per la formazione, consolidando il proprio ruolo nella scena musicale italiana.

Roma, 27 gen. (askanews) – La storica band mod torinese Statuto ristampa due classici della propria discografia e parte in tournée. A partire da venerdì 13 febbraio saranno disponibili per Sony Music gli album “Tempi Moderni” del 1997 e “Riskatto” (1999), da quest’ultimo prende il nome il tour club che si inaugura lo stesso giorno da Milano. Il primo album pubblicato originariamente nel 1997 torna in versione doppio vinile 180 grammi e CD. “Tempi Moderni” contiene 12 canzoni in puro stile “brit e power pop” con ricchi arrangiamenti chitarristici e orchestrali, ammiccanti alle migliori produzioni di Blur e Oasis, al punto che fu proprio la mod band torinese ad aprire il tour italiano della band dei fratelli Gallagher nel 2002.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Statuto Roma

Gli Statuto ristampano “Tempi Moderni” e “RiSKAtto” e poi parte il tour

Gli Statuto, band storica della scena mod torinese, ripubblicano due album fondamentali: “Tempi Moderni” (1997) e “RiSKAtto” (1999).

Il riSKAtto degli Statuto al Defrag

Il 20 febbraio, al Defrag, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo in un concerto dedicato all’album

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Statuto Roma

Argomenti discussi: Statuto, con le ristampe parte il tour; Gli Statuto tornano in tour: concerti in tutta Italia con le ristampe degli album; Gli Statuto ristampano Tempi Moderni e RiSKAtto e poi parte il tour.

statuto dopo ristampe diStatuto, dopo ristampe di Tempi Moderni e RiSKAtto parte il tourRoma, 27 gen. (askanews) – La storica band mod torinese Statuto ristampa due classici ... msn.com

Statuto, con le ristampe parte il tourDopo le riedizioni degli album cult 'Tempi Moderni' e 'Riskatto', la band mod torinese torna dal vivo nei club ... adnkronos.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.