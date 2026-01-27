Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh al Teatro Garage

Questo evento teatrale presenta “Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh” della Compagnia Nemesi, in scena il 31 gennaio alle 21 presso la Sala Diana del Teatro Garage. Un'opportunità per assistere a una rappresentazione che unisce fantasia e narrazione, offrendo un momento di cultura e intrattenimento in un ambiente accogliente e dedicato alla comunità.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Sabato 31 gennaio alle ore 21 alla Sala Diana del Teatro Garage va in scena “Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh” della Compagnia Nemesi. Lo spettacolo, scritto e diretto da Elisabetta Ciotto ci racconta la storia di Francesca e Jinny, due amiche che si rivedono dopo un'estate passata a cercare l'uomo perfetto. Francesca, donna di successo in carriera, racconta di un incontro surreale con un neurochirurgo all’apparenza premuroso e gentile, ma che manifesta presto i tratti dello stalking.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Teatro Garage Mickey mouse contro winnie the pooh trailer spettacolare di film horror disney “Le nostre folli capriole nel sole” al Teatro Garage Sabato 13 dicembre alle ore 21, al Teatro Garage, debutta in Liguria lo spettacolo “Le nostre folli capriole nel sole” di Tresette Teatro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Teatro Garage Argomenti discussi: Teatro Garage di Genova: in scena Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh; Silvana Armani: Sono pronta. Zio Giorgio resta il mio prof ma io leggo il suo stile a modo mio; Michael Schumacher non è più a letto ma in sedia a rotelle: le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex pilota; Lumezzane: Marco Pagliari ceduto alla Ternana. Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh al Teatro GarageSabato 31 gennaio alle ore 21 alla Sala Diana del Teatro Garage va in scena Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh della Compagnia Nemesi. Lo spettacolo, scritto e diretto da ... genovatoday.it **Venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 21 e domenica 25 gennaio alle 17** nella Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Riccardo, l’anarchia delle ombre. Studio sul potere”, un progetto di Emanuela Rolla che firma la regia e ha curat - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.