Da due anni, Daisy Ridley annuncia un nuovo film su Star Wars e il Nuovo Ordine Jedi. I fan aspettano ancora di capire se Rey Skywalker tornerà sul grande schermo. La saga cambia volto e i protagonisti si preparano a un futuro incerto, mentre l’attesa cresce tra i fan.

Il panorama di Star Wars sta cambiando drasticamente. Dopo l’annuncio del film sul Nuovo Ordine Jedi con protagonista Daisy Ridley, avvenuto ormai due anni fa, i fan si chiedono che fine abbia fatto il ritorno di Rey Skywalker. Con il recente cambio al vertice di Lucasfilm — che vede Dave Filoni e Lynwen Brennan succedere a Kathleen Kennedy — il destino della Galassia Lontana Lontana sembra puntare verso nuovi orizzonti. Il silenzio di Lucasfilm sul ritorno di Rey. Nonostante Kathleen Kennedy abbia recentemente fornito aggiornamenti su ben sei pellicole in fase di sviluppo, il film dedicato a Rey è rimasto nell’ombra. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars 2028: Daisy Ridley e il futuro della saga dopo l’era Kennedy

Approfondimenti su StarWars Ridley Kennedy

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su StarWars Ridley Kennedy

Star Wars, Daisy Ridley sul futuro della saga: torneranno John Boyega e Oscar Isaac?L'interprete di Rey è pronta a tornare nell'universo di Star Wars. Intercettata sul red carpet del suo primo film da produttrice, Daisy Ridley ha risposto sibillina alle domande sul futuro della saga ... comingsoon.it

Star Wars, Daisy Ridley sull'interpretare Rey Skywalker dopo anni: Sarà una nuova sfidaDaisy Ridley farà ritorno presto nell'universo di Star Wars per interpretare ancora Rey Skywalker e ha rivelato cosa prova nel riapprocciarsi al personaggio dopo tanti anni. A distanza di anni da Star ... comingsoon.it

Il tuo mese di nascita è il tuo personaggio di Star Wars. Chi sei - facebook.com facebook