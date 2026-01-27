Sta cedendo la collina La frana di Niscemi continua | fino a 900 euro mensili alle famiglie evacuate Finora i senza casa sono 1500 – Il video
La frana di Niscemi interessa circa 1.500 persone evacuate. Il governo ha previsto un contributo mensile fino a 900 euro per le famiglie colpite, destinato ad alleviare le difficoltà derivanti dall’emergenza. Questi fondi, provenienti dal fondo Cas dello Stato, intendono sostenere economicamente gli sfollati nel periodo di emergenza.
Chi si è ritrovato senza più una casa ed è tra gli sfollati della frana di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese a nucleo per un anno. L’ANSA apprende che la procedura sarebbe già stata attivata in presenza dell’ordinanza di sgombero e dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno. Si tratta di un contributo di autonoma sistemazione (Cas) e al momento interessa circa 1.500 cittadini. Il presidente dell’Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, lo ha riferito oggi ai capigruppo.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Niscemi Frana
Frana Niscemi, la collina scende verso la piana di Gela. Ciciliano: «Situazione critica». Evacuate 1500 persone, case non recuperabili
La frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 1.
«A Niscemi l'intera collina sta franando»: l'allarme della Protezione Civile. Gli sfollati sono 1.500, fondi fino a 900 euro a famiglia
La protezione civile di Niscemi segnala un rischio di frana sulla collina, con circa 1.
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: La collina che cede sopra la Panoramica dei Templi: crepe nella roccia, nodi nella politica; Frana a Niscemi: perché l’altopiano sta cedendo?; Frana a Niscemi: perché l’altopiano sta cedendo?.
«Sta cedendo la collina». La frana di Niscemi continua: fino a 900 euro mensili alle famiglie evacuate. Finora i senza casa sono 1500 – Il videoSarà dato un contributo di autonoma sistemazione dello Stato. Schlein: «Perché Salvini non leva un miliardo dal Ponte? Serve una risposta immediata» ... open.online
Frana a Niscemi: perché l’altopiano sta cedendo?Frana a Niscemi: non è solo fango. Ecco perché l’acqua aumenta la pressione nei pori, riduce l’attrito e fa cedere l’altopiano. blogsicilia.it
La Sicilia senza pace A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la terra sta cedendo sotto le case. Frane, paura, famiglie costrette a lasciare tutto… Oltre 1000 persone sono state evacuate. Un pensiero a chi sta vivendo ore difficili. #sicilia - facebook.com facebook
Frana a Niscemi: perché l’altopiano sta cedendo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.