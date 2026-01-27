Sta cedendo la collina La frana di Niscemi continua | fino a 900 euro mensili alle famiglie evacuate Finora i senza casa sono 1500 – Il video

La frana di Niscemi interessa circa 1.500 persone evacuate. Il governo ha previsto un contributo mensile fino a 900 euro per le famiglie colpite, destinato ad alleviare le difficoltà derivanti dall’emergenza. Questi fondi, provenienti dal fondo Cas dello Stato, intendono sostenere economicamente gli sfollati nel periodo di emergenza.

Chi si è ritrovato senza più una casa ed è tra gli sfollati della frana di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese a nucleo per un anno. L’ANSA apprende che la procedura sarebbe già stata attivata in presenza dell’ordinanza di sgombero e dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno. Si tratta di un contributo di autonoma sistemazione (Cas) e al momento interessa circa 1.500 cittadini. Il presidente dell’Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, lo ha riferito oggi ai capigruppo.🔗 Leggi su Open.online

La frana a Niscemi ha causato l'evacuazione di circa 1.500 persone.

La protezione civile di Niscemi segnala un rischio di frana sulla collina.

