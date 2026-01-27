spread btp bund a 60 punti nel giorno delle nuove emissioni i titoli su cui investire

L’andamento dello spread tra Btp e Bund si mantiene elevato, con 60 punti nel giorno delle nuove emissioni. Questa situazione riflette la percezione di rischio e le dinamiche di mercato in un contesto di incertezze economiche. Per gli investitori, è importante monitorare attentamente questi segnali per valutare le opportunità di investimento e i possibili rischi associati ai titoli di Stato italiani.

Nella mattinata del 27 gennaio lo spread tra Btp e Bund tedeschi è rimasto relativamente alto rispetto alle attese di inizio anno e a quello degli altri maggiori Paesi europei. Il differenziale si è stabilizzato attorno ai 60 punti, rimbalzando un’altra volta da una chiusura positiva sotto questa soglia. La giornata è inoltre molto delicata, perché è la prima di tre consecutive in cui lo Stato emetterà nuovi titoli di debito. Le aste influenzeranno i rendimenti e potranno mostrare più dei mercati l’effettiva fiducia degli investitori nell’Italia e nei suoi prodotti finanziari. Spread oltre i 60, rendimenti dei Btp ancora alti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si riduce a circa 64 punti nella mattinata di giovedì 22 gennaio, dopo aver chiuso a 66 punti il giorno precedente.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio.

