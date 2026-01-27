L’evento Sport & Musica al Bianchelli unisce sport, musica e intrattenimento, coinvolgendo giocatori, vip e tiktoker. La manifestazione trasforma lo stadio in un luogo di incontro e divertimento, offrendo un’opportunità di vivere momenti diversi e coinvolgenti per il pubblico locale e non solo. La partita amichevole di giovedì alle 14:30 rappresenta il cuore di questa iniziativa, che promuove socialità e aggregazione.

Sport&Musica, la Vigor trasforma lo stadio in un contenitore di eventi. Giovedì alle 14,30 la partita amichevole tra la F.C. Vigor Senigallia e lo Zeta Napoli del patron ZW Jackson, una squadra dove militano ex giocatori professionisti come Emanuele Calaiò (174 presenze e 34 gol in Serie A con le maglie di Napoli, Siena e Genoa) e Giuseppe Vives (173 presenze e 4 gol in Serie A, ex capitano del Torino), ma anche Andrea Cannavaro (21enne figlio del campione del mondo Fabio). Ci sono pure Daniel Santoro (protagonista in Kings League con i Boomers di Fedez) e Simone Soprano (nella Kings League con l’FC Caesar). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport & Musica al Bianchelli. Giocatori, vip e tiktoker

Approfondimenti su Sport Musica

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sport Musica

Argomenti discussi: Sport & Musica al Bianchelli. Giocatori, vip e tiktoker.

Vigor, inizio tra gli applausi: ieri primo giorno di allenamenti al Bianchelli con i tifosi che hanno salutato la nuova squadraSENIGALLIA A un anno esatto di distanza (l'anno scorso l'adunata era scattata il 22 luglio, quest'anno il 23), la Vigor abborda al Bianchelli la pre-season della Serie D 2025/26, e per il secondo anno ... corriereadriatico.it

“Alle dieci della sera – Sport & Musica” è in diretta oggi e domani dalle 22 alle 23 su Radio2, con Noemi Serracini e Federico Vespa - facebook.com facebook

La Fiamma Olimpica arriva in Friuli Venezia Giulia: Udine celebra sport, musica e inclusione con Coca-Cola e City Celebration. #Friuli #Udine #Cronaca #Eventi #Inprimopiano x.com