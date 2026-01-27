Sport in tv oggi martedì 27 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 gennaio, OA Sport presenta la guida completa agli eventi sportivi in programma, sia in televisione che in streaming. Questa giornata offre diverse opportunità di seguire le competizioni dal vivo, garantendo aggiornamenti e copertura dettagliata per gli appassionati.

Oggi, martedì 27 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Australian Open che tengono banco coi quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile e femminile che emetteranno i loro verdetti. Non solo però tennis nella terra dei canguri. Da seguire gli Europei di pallanuoto femminile e di calcio a 5. Il Setterosa, dopo l’esordio contro la Croazia, andrà a caccia di conferme contro la Serbia per dar seguito al proprio cammino in maniera convincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

