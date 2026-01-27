Sport in tv oggi martedì 27 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 gennaio, si presenta un giorno ricco di eventi sportivi trasmessi in televisione e streaming. Con una copertura completa, OA Sport offre aggiornamenti e orari dettagliati per permettere agli appassionati di seguire le competizioni senza difficoltà. Questa guida mira a fornire informazioni chiare e precise per vivere al meglio la giornata dedicata allo sport.

Oggi, martedì 27 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Australian Open che tengono banco coi quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile e femminile che emetteranno i loro verdetti. Non solo però tennis nella terra dei canguri. Da seguire gli Europei di pallanuoto femminile e di calcio a 5. Il Setterosa, dopo l’esordio contro la Croazia, andrà a caccia di conferme contro la Serbia per dar seguito al proprio cammino in maniera convincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

