Splendida Varese Stewart e Moore mettono ko una stanca Olimpia Milano

La partita tra Varese e Olimpia Milano si è conclusa con il risultato di 74-84, grazie a un secondo tempo più incisivo degli ospiti. Moore ha contribuito con 21 punti, guidando la squadra di Kastritis a una vittoria significativa. Un incontro che ha visto Varese dominare nel finale, confermando la sua buona forma stagionale.

Gli highlights della sfida tra Milano e Varese, terminata 74-84: ottimo secondo tempo per gli uomini di Kastritis, trascinati da Moore (21 punti).

