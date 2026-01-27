La Spielwarenmesse rappresenta un’importante vetrina internazionale per il settore dei giochi. Giochi Uniti, protagonista dell’industria italiana, sfrutta questa piattaforma per rilanciare il valore del gioco made in Italy oltre confine. Un’occasione per rafforzare la presenza nel mercato globale e valorizzare la creatività nazionale nel settore ludico.

Il valore del gioco oltre i confini nazionali. Dal cuore dell’Europa arriva un messaggio chiaro per l’industria creativa italiana. Alla Spielwarenmesse di Norimberga, Giochi Uniti porta Winx vs. Trix e rilancia il dibattito sul ruolo del gioco come linguaggio culturale e industriale. La fiera, riferimento mondiale per il settore, diventa così una piattaforma di dialogo tra l’Italia e i mercati esteri. Secondo Stefano De Carolis, il confronto internazionale mette in luce una contraddizione evidente: mentre all’estero la produzione italiana viene apprezzata e riconosciuta, in patria il settore fatica ancora a trovare un pubblico pienamente consapevole. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Spielwarenmesse, Giochi Uniti rilancia il gioco italiano

