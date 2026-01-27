Spettacolo ' Lo scambio'

Questo spettacolo, diretto da Antonello Capodoci e interpretato da Eduardo Saitta, si ispira al celebre lavoro di Luigi Pirandello. La rappresentazione offre un’occasione per riflettere sui temi universali dell’identità e delle relazioni umane, attraverso un approccio sobrio e rispettoso del testo originale. Un evento teatrale che arricchisce il panorama culturale, mantenendo un tono equilibrato e attento alla qualità artistica.

Reduce dal clamoroso successo della rappresentazione “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, torna in scena Eduardo Saitta con lo “Lo scambio” di Antonello Capodoci. Prodotto dall’associazione culturale Progetto Teatrando e diretto da Plinio Milazzo, lo spettacolo - ironico, leggero e.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

