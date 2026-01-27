Spettacolo ' Lo scambio'

Questo spettacolo, diretto da Antonello Capodoci e interpretato da Eduardo Saitta, si ispira al celebre lavoro di Luigi Pirandello. La rappresentazione offre un’occasione per riflettere sui temi universali dell’identità e delle relazioni umane, attraverso un approccio sobrio e rispettoso del testo originale. Un evento teatrale che arricchisce il panorama culturale, mantenendo un tono equilibrato e attento alla qualità artistica.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.