In un episodio a Castiglione del Lago, un’auto è stata usata come ariete contro i carabinieri. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni. L’evento ha suscitato attenzione per la dinamica e le conseguenze dell’azione. Questa notizia evidenzia l’importanza della sicurezza pubblica e delle risposte delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Un’auto di grossa cilindrata usata come ariete contro l’auto dei carabinieri ha scosso la quiete notturna di Castiglione del Lago, dando il via a una concitata operazione che ha portato all’ arresto di un trentaduenne. Erano circa le 23:30 quando i militari della Compagnia di Città della Pieve e della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione Mobile "Toscana", supportati da due colleghi della Compagnia di Cortona liberi dal servizio e presenti sul posto, hanno intercettato un veicolo sospetto con targa straniera, successivamente risultato rubato all’estero. La banda, composta da tre persone, è stata sorpresa proprio mentre un complice scendeva dall’auto per intrufolarsi nel cortile di una villetta, verosimilmente per mettere a segno un furto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Speronano i carabinieri. Auto usata come ariete. Arrestato uno dei fuggitivi

