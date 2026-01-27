Speciale GLO | circolare di convocazione gestione della riunione obblighi e modalità operative senza violare la privacy

La gestione delle riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) richiede attenzione alle modalità operative e agli obblighi previsti, nel rispetto della privacy. In questo speciale, si approfondiscono le procedure di convocazione e le norme per una corretta organizzazione, focalizzandosi sulla verifica intermedia del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Un riferimento utile per chi si occupa di inclusione scolastica e gestione dei processi inclusivi.

Convocazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) nella fase di verifica intermedia del Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla luce del Decreto Interministeriale n. 1822020, come modificato e integrato dal DI n. 1532023, e delle relative Linee Guida. La tutela INAIL del personale scolastico dopo la Circolare n. 1/2026: estensione strutturale, obblighi e responsabilità operative Iscrizioni all'anno scolastico 2026/2027: in allegato la Circolare informativa alle famiglie e modalità operative per la presentazione delle domande Le iscrizioni per l'anno scolastico 20262027 sono aperte.

