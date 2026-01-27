Spazio gas in uscita da pendii e crateri | Mercurio è un pianeta ancora attivo

Mercurio è un pianeta ancora attivo, con evidenze di gas in uscita da pendii e crateri. Ricercatori dell’Università di Berna e dell’INAF hanno studiato le lineae, formazioni geologiche causate dal degassamento di materiali volatili dall’interno del pianeta, evidenziando processi geologici ancora in corso. Questa scoperta contribuisce alla comprensione della geologia di Mercurio e della sua attività nel tempo.

Ricercatori del Center for Space and Habitability dell'Università di Berna e dell 'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) hanno condotto la prima analisi statistica delle lineae o striature chiare su Mercurio, formazioni geologiche presenti sui pendii dei crateri e causate dal degassamento di materiale volatile dall'interno del pianeta, un fenomeno che si verifica anche sulla Terra. Una prova che, come si legge in uno studio pubblicato oggi sulla rivista Communications Earth & Environment, il pianeta potrebbe essere ancora geologicamente attivo. È il primo e più piccolo pianeta del Sistema solare, sia per massa che per diametro; ha un'atmosfera pressoché inesistente e un "giorno solare" che dura 176 giorni terrestr i, con u n'escursione termica di circa 600 gradi fra il lato diurno e quello notturno.

