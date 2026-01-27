Spari per lo squillo alla fidanzatina baby aggressore spedito in comunità
La decisione del tribunale per i Minorenni di Napoli di inviare un giovane in comunità segue un episodio di violenza. La misura mira a garantire un percorso di recupero e tutela, in un contesto di attenzione alle esigenze dei minori coinvolti. La sentenza riflette l’importanza di interventi adeguati per situazioni di disagio e comportamenti violenti tra i giovani.
Dal carcere di Nisida in comunità. E’ quanto stabilito dalla Sezione Riesame del tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di P.C, 17enne, responsabile del tentato omicidio di Antonio Zammariello. Il 17enne in auto con Antonio Losapio, 21enne, dal sedile del passeggero esplose dei colpi.🔗 Leggi su Casertanews.it
