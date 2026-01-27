Un poliziotto è stato indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un uomo a Milano. L’episodio è avvenuto durante un tentativo di arresto, quando l’ufficiale ha sparato in difesa propria, dopo aver richiesto l’alt senza successo. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sui limiti dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

“Gli avevamo detto: “Fermo, polizia”, lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l’arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi” E’ questa la versione che il poliziotto, che ha sparato e ucciso il ventottenne nordafricano nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, ha reso al pm Giovanni Tarzia durante l’interrogatorio. L’agente è indagato per omicidio volontario e il suo avvocato, Pietro Porciani, fa leva sulla legittima difesa: “Se non c’è in questo caso la discriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci”. Durante l’interrogatorio il poliziotto avrebbe raccontato che, durante il servizio di controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, lui e un collega avevano fermato un presunto spacciatore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sparatoria Milano, poliziotto indagato per omicidio volontaerio

Approfondimenti su Milano Sparatoria

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario.

Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sparatoria a Milano, il poliziotto: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere»

Ultime notizie su Milano Sparatoria

Argomenti discussi: Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Milano: Poliziotto Indagato per Omicidio a Seguito di SparatoriaScopri le ultime novità sulla sparatoria di Milano che ha coinvolto un agente di polizia e un giovane di origine marocchina. Rimani aggiornato sugli sviluppi e le reazioni a questo incidente significa ... notizie.it

Shock a Milano: sparatoria a Rogoredo. Ventenne ucciso da polizia in borghese - facebook.com facebook

Salvini: “Sulla sparatoria di Milano sono dalla parte del poliziotto” x.com